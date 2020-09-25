25 сентября 2020, 02:35
Госдума предложила в пять раз увеличить штраф за ложный вызов «скорой помощи»
Депутаты Госдумы предложили в пять раз повысить штраф за ложный вызов скорой помощи, полиции, пожарных и других служб экстренного реагирования. Штраф планируется увеличить до 5 тысяч рублей
Депутаты Госдумы предложили в пять раз повысить штраф за ложный вызов скорой помощи, полиции, пожарных и других служб экстренного реагирования. Штраф планируется увеличить до 5 тысяч рублей.
Наказывать рублем будут только тех граждан, кто будет дважды за год уличен в ложных вызовах. Сейчас штраф составляет 1000-1500 рублей.
В Госдуме считают, что такая сумма не соответствует общественной опасности деяния, так как хулиганы отвлекают сотрудников экстренных служб от случаев, когда людям действительно нужна помощь.
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