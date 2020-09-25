Прокуратура нашла у экс-министра Михаила Абызова 70 зарегистрированных в Эстонии компаний
Генпрокуратура нашла у бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова не менее 70 связанных с ним эстонских компаний
Генпрокуратура нашла у бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова не менее 70 связанных с ним эстонских компаний.
В Гагаринском суде Москвы представитель прокуратуры сообщил, что следственные органы Эстонии предоставили материалы, где Михаил Абызов указан «конечным бенефициаром, владельцем и пользователем не менее 70 компаний». Причем на тот момент г-н Абызов уже не имел права участвовать в деятельности коммерческих компаний за рубежом, так как находился на государственной службе.
Ранее в прокуратуре сообщили об активном участии Михаила Абызова в коммерческой деятельности пяти кипрских компаний и компании «Сибэко» (поставщика электроэнергии в Сибири), когда он был чиновником.
Напомним, Михаил Абызов был арестован в марте 2019 года. Его обвиняют в мошенничестве, организации преступного сообщества и легализации денежных средств.