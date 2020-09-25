Россиянам предложат более бюджетное лекарство от коронавируса. Всего за 8 тысяч рублей
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что это лекарство в аптеках будет стоить около 8 тысяч рублей, что на 30% дешевле аналогов препарата
Россиянам пообещали сделать более низкую цену на отечественный препарат против коронавируса «Авифавир». Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что это лекарство в аптеках будет стоить около 8 тысяч рублей, что на 30% дешевле аналогов препарата.
«Мы считаем, что цена, которую ряд аналогов сделали — 12 тысяч рублей, это очень высокая цена. Мы специально немного задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную»,- заявил г-н Дмитриев, слова которого приводит ТАСС.
РФПИ также намерено добиваться включения «Авифавира» в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы его цена снизилась.
Напомним, что лекарство от коронавируса «Арепливир» планируют продавать в рознице по цене 12 320 рублей за упаковку. По аналогичной цене будет продаваться и препарат «Коронавир». Производитель «Арепливира» в ответ на критику из-за высокой стоимости лекарства заявил, что препарат стоит только, сколько он должен стоить.