Оппозиционеры пожаловались на Филиппа Киркорова, который перекрыл гражданам доступ к воде
Координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой снести забор вокруг дома известного певца Филиппа Киркорова в коттеджном поселке Береста в Мякининской пойме
Координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой снести забор вокруг дома известного певца Филиппа Киркорова в коттеджном поселке Береста в Мякининской пойме. Оппозиционер также просит возбудить против артиста административное дело по факту ограничения свободного доступа граждан к воде.
Внимание на особняк Киркорова оппозиционеры обратили после участия певца в музыкальном клипе российских музыкантов в поддержку главы Белоруссии Александра Лукашенко.
Олег Степанов ссылается на Водный кодекс РФ, согласно которому у каждого гражданина есть право иметь доступ к водным объектам, а ширина береговой полосы общего пользования составляет 20 метров. При этом постройки на участке Киркорова перекрывают доступ к Москва-реке, а значит по закону должны быть снесены.