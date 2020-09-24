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Общество
4 млрд оттенков коррупции
24 сентября 2020, 22:07

Оппозиционеры пожаловались на Филиппа Киркорова, который перекрыл гражданам доступ к воде

Координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой снести забор вокруг дома известного певца Филиппа Киркорова в коттеджном поселке Береста в Мякининской пойме

Оппозиционеры пожаловались на Филиппа Киркорова, который перекрыл гражданам доступ к воде

Координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой снести забор вокруг дома известного певца Филиппа Киркорова в коттеджном поселке Береста в Мякининской пойме. Оппозиционер также просит возбудить против артиста административное дело по факту ограничения свободного доступа граждан к воде.

Внимание на особняк Киркорова оппозиционеры обратили после участия певца в музыкальном клипе российских музыкантов в поддержку главы Белоруссии Александра Лукашенко. 

Олег Степанов ссылается на Водный кодекс РФ, согласно которому у каждого гражданина есть право иметь доступ к водным объектам, а ширина береговой полосы общего пользования составляет 20 метров. При этом постройки на участке Киркорова перекрывают доступ к Москва-реке, а значит по закону должны быть снесены.

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