Мэр Москвы призвал горожан сократить контакты и носить маски из-за роста числа заражений COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи ростом заболеваемости коронавирусом призвал горожан сократить свои контакты с другими людьми и носить защитные маски в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи ростом заболеваемости коронавирусом призвал горожан сократить свои контакты с другими людьми и носить защитные маски в общественных местах.
В столичном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявили, что 24 сентября город перешагнул психологическую отметку в более одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Далее развитие ситуации уже будет зависеть от самих москвичей. «В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов», — заявили РБК в штабе.
Напомним, что за последние сутки в Москве выявлено 1050 случаев заражения COVID-19.