Судебные приставы арестовали квартиру Алексея Навального по иску «Московского школьника»
Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш рассказала, что квартира арестована в рамках иска компании «Московский школьник», которую связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным
Судебные приставы наложили арест на квартиру оппозиционера Алексея Навального в московском районе Марьино.
Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш рассказала, что квартира арестована в рамках иска компании «Московский школьник», которую связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным.
О запрете регистрационных действий на долю Алексея Навального в квартире судебные приставы сообщили 27 августа. Тогда же были арестованы счета Навального.
Ранее по иску «Московского школьника» также были арестованы счета Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией.
«Московский школьник» потребовал от Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и самого ФБК по полмиллиарда рублей в качестве компенсации вреда деловой репутации из-за расследования о поставке некачественных продуктов питания в детские сады столицы. В октябре 2019 года суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчиков в общей сложности 88 миллионов рублей. Этот долг позже выкупил Евгений Пригожин.