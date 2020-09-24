В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 супермаркета
Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и покупателей власти Москвы закрыли 43 магазина. Торговым объектам также придется выплатить штраф за нарушение санитарных норм в период пандемии коронавируса
В Москве из-за нарушения масочного режима закрыли несколько десятков продуктовых магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия».
Начальник столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что супермаркеты были закрыты по итогам рейда. Чиновник рассказал, что сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся проверки соблюдения сотрудниками торговых предприятий антикоронавирусных мер.
Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и покупателей власти Москвы закрыли 43 магазина. Торговым объектам также придется выплатить штраф за нарушение санитарных норм в период пандемии коронавируса.