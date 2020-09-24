Обвиняемый в хищении 700 млн рублей чиновник из Выборга планировал переехать в Канаду
Стали известны любопытные подробности об уголовном деле главы комитета финансов администрации Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского
Стали известны любопытные подробности об уголовном деле главы комитета финансов администрации Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского. Чиновника обвинили в хищении 700 млн рублей, половину из которых он потратил на покупку должности в мэрии Москвы.
Недостача 700 млн рублей в бюджете обнаружилась в ходе проверки, которую проводили сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Силовиков заинтересовало имущественное положение председателя комитета финансов Александра Болучевского. Сотрудникам ФСБ также стало известно, что чиновник стал собирать документы для подачи прошения о постоянном месте жительства (ПМЖ) в Канаде.
Комментируя «Новой газете» дело Болучевского, экс-сотрудник ФСБ Сергей Данилов отметил, что советская система контроля хотя и ослабла, но никуда не исчезла, поэтому агентура у спецслужб есть в ЗАГСах, паспортных столах, домоуправлений, военкоматах и т.д. Если кто-то из государственных служащих вдруг начнет собирать документы для переезда в другую страну, то об этом сразу же станет известно.
«Новая» сообщает, что по официальной декларации доход Александра Болучевского составил 10,5 млн рублей (6,4 млн у чиновника и 4,1 млн у супруги). В его собственности значатся две трехкомнатные квартиры, семь земельных участков, три жилых дома и четыре транспортных средства общей стоимостью 13 млн рублей. Еще 13 млн рублей силовики нашли в доме ленинградского чиновника при обыске.
В ходе проверки выяснилось, что основные свои дорогостоящие покупки чиновник сделал в последние два года, а расплачивался всегда наличными.
Александра Болучевского обвиняют в хищении 700 млн рублей, выделенных на ремонт зданий в Выборгском районе. Сам чиновник на допросе сообщил, что из этой суммы 350 тысяч рублей он потратил на покупку должности в мэрии Москвы. Как установило следствие, деньги на ремонт по фальшивым актам приемки переводились не подрядчикам, а на фирмы-однодневки, подконтрольные Болучевскому. Часть обналичивалась, часть уходила на неизвестные счета.
Если бы ФСБ не стало известно, что чиновник собирает документы для переезда на постоянное место жительство в Канаду, то хищение средств обнаружилось бы только после того, как пришлось бы расплачиваться с реальными исполнителями работ.