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24 сентября 2020, 16:01

Обвиняемый в хищении 700 млн рублей чиновник из Выборга планировал переехать в Канаду 

Стали известны любопытные подробности об уголовном деле главы комитета финансов администрации Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского

Обвиняемый в хищении 700 млн рублей чиновник из Выборга планировал переехать в Канаду 

Стали известны любопытные подробности об уголовном деле главы комитета финансов администрации Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского. Чиновника обвинили в хищении 700 млн рублей, половину из которых он потратил на покупку должности в мэрии Москвы. 

Недостача 700 млн рублей в бюджете обнаружилась в ходе проверки, которую проводили сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Силовиков заинтересовало имущественное положение председателя комитета финансов Александра Болучевского. Сотрудникам ФСБ также стало известно, что чиновник стал собирать документы для подачи прошения о постоянном месте жительства (ПМЖ) в Канаде.

Комментируя «Новой газете» дело Болучевского, экс-сотрудник ФСБ Сергей Данилов отметил, что советская система контроля хотя и ослабла, но никуда не исчезла, поэтому агентура у спецслужб есть в ЗАГСах, паспортных столах, домоуправлений, военкоматах и т.д. Если кто-то из государственных служащих вдруг начнет собирать документы для переезда в другую страну, то об этом сразу же станет известно. 

«Новая» сообщает, что по официальной декларации доход Александра Болучевского составил 10,5 млн рублей (6,4 млн у чиновника и 4,1 млн у супруги). В его собственности значатся две трехкомнатные квартиры, семь земельных участков, три жилых дома и четыре транспортных средства общей стоимостью 13 млн рублей. Еще 13 млн рублей силовики нашли в доме ленинградского чиновника при обыске. 

В ходе проверки выяснилось, что основные свои дорогостоящие покупки чиновник сделал в последние два года, а расплачивался всегда наличными. 

Александра Болучевского обвиняют в хищении 700 млн рублей, выделенных на ремонт зданий в Выборгском районе. Сам чиновник на допросе сообщил, что из этой суммы 350 тысяч рублей он потратил на покупку должности в мэрии Москвы. Как установило следствие, деньги на ремонт по фальшивым актам приемки переводились не подрядчикам, а на фирмы-однодневки, подконтрольные Болучевскому. Часть обналичивалась, часть уходила на неизвестные счета.

Если бы ФСБ не стало известно, что чиновник собирает документы для переезда на постоянное место жительство в Канаду, то хищение средств обнаружилось бы только после того, как пришлось бы расплачиваться с реальными исполнителями работ.

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