Адвокат Максима Марцинкевича сообщил о следах пыток на его теле
Отец националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак и его адвокаты завершили процесс опознания и выдачи тела в Челябинске. В ближайшее время тело националиста транспортируют в Москву, где пройдут похороны
Отец националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак и его адвокаты завершили процесс опознания и выдачи тела в Челябинске. В ближайшее время тело националиста транспортируют в Москву, где пройдут похороны.
После выдачи тела адвокат Тесака Евгений Горошко сообщил порталу Znak.com, что на теле имеются очевидные следы пыток. Ранее независимая экспертиза показала, что на теле националиста имеются травмы насильственного характера, которые он не смог сам себе нанести.
«И родные, и я склоняемся к тому, что на теле есть очевидные следы физического воздействия. Марцинкевича пытали при жизни. Это очевидно и нужно это доказать, чем я и займусь в Челябинске», — сказал Евгений Горошко.
Напомним, ГУ ФСИН по Челябинской области утверждает, что Максим Марцинкевич покончил с собой в одиночной камере СИЗО. При этом в день его смерти в этой камере не работало видеонаблюдение. Родные Тесака требуют возбудить уголовное дело по факту убийства. Они не верят в версию о суициде.