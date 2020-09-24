Расходы на установку «умных» счетчиков могут включить в квитанции на оплату услуг ЖКХ
Правительство предложило включить стоимость счетчиков электроэнергии в коммунальные платежи граждан. Проработать этот вопрос правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам
Правительство предложило включить стоимость счетчиков электроэнергии в коммунальные платежи граждан. Проработать этот вопрос правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на получение вице-премьера Юрия Борисова.
Эксперты отмечают, что включение расходов на установку «умных» счетчиков в платежки приведет к значительному росту общей стоимости «коммуналки».
В аппарате Юрия Борисова заявили, что из-за «умных» счетчиков плата за услуги ЖКХ «может увеличиться». В это связи вице-премьер призвал обосновать точный рост платежей и принять меры для сглаживания этого эффекта.
Напомним, что в июле текущего года в России вступил в силу закон, который освободил потребителей от обязанности использовать прибор учета электроэнергии, сообщать о его выходе из строя и устанавливать новый прибор. Эта обязанность возложена на поставщиков электроэнергии и сетевые компании.