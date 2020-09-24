The Insider обнародовал размер зарплат ведущих российских пропагандистов
Издание The Insider обнародовало размер зарплат 13 главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных каналах. Журналисты выразили доходы ведущих пропагандистов в размере средней российской пенсии (14 тысяч рублей)
Издание The Insider обнародовало размер зарплат 13 главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных каналах.
Журналисты выразили доходы ведущих пропагандистов в размере средней российской пенсии (14 тысяч рублей).
Больше всех зарабатывает ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин, который также занимает пост первого заместителя главы Дирекции социальных и публицистических программ. За год телеведущий заработал 100 млн рублей (пенсия 587 пенсионеров).
Второе и третье место в рейтинге заняли глава государственного телеканала RT Маргарита Симоньян и ее супруг Тигран Кеосаян (156 млн рублей дохода на двоих или пенсия 928 пенсионеров).
Телеведущие «России 1» Владимир Соловьев официально зарабатывает 52,6 млн рублей (310 пенсионеров). Пара ведущих ток-шоу «60 минут» на том же канале Евгений Попов и Ольга Скабеева получают по 12,8 млн рублей каждый (доходы 150 пенсионеров).
Главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян за год заработал 12,2 млн рублей (72 пенсионера), сотрудник РЕН ТВ Андрей Добров - 7 млн рублей (41 пенсионер), телеведущая «России» Наиля Аскер-Заде - 6,5 млн рублей (38 пенсионеров), генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев - 4,6 млн рублей (27 пенсионеров), а ведущий НТВ Андрей Норкин - 4,3 млн рублей (25 пенсионеров)
Стоит отметить, что зарплата сотрудника без опыта работы на госканалах составляет не менее 40 тысяч рублей, но со временем эта сумма может дойти до 200 тысяч рублей.