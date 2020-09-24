Компания-производитель самолетов «Сухой Суперджет» сократила около 500 сотрудников
Руководство уволило около 500 человек (по разным данным это от 15 до 30 процентов от общего числа сотрудников). При этом источник издания сообщил, что еще в прошлом году перед руководством компании поставили задачу сократить 900 сотрудников
Компания «Региональные самолеты», которая производит пассажирские лайнеры Sukhoi Superjet, провела массовые сокращения сотрудников.
«Ведомости» сообщают, что руководство уволило около 500 человек (по разным данным это от 15 до 30 процентов от общего числа сотрудников). При этом источник издания сообщил, что еще в прошлом году перед руководством компании поставили задачу сократить 900 сотрудников.
Отметим, что ранее производством лайнеров Sukhoi Superjet занималась компания «Гражданские самолеты Сухого», которая в конце 2019 года присоединилась к корпорации «Иркут» и затем стала ее филиалом «Региональные самолеты».
Представитель «Иркута» утверждает, что из-за объединения компаний сократили 10% сотрудников. Под сокращение попали работники, выполняющие дублирующие функции.
Напомним, что объемы поставок самолетов Sukhoi Superjet сократились из-за дорогого и долгого обслуживания воздушных судов. В 2019 году их производитель вообще не смог выполнить годовой план продаж.