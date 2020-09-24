В ФСБ отказались проверять информацию о слежке за Алексеем Навальным
Сотрудники ФСБ отказались проводить проверку по запросу муниципального депутата московского района Красносельский Ильи Яшина из-за статьи «Московского комсомольца» о слежке сотрудников силовых структур за Алексеем Навальным
Сотрудники ФСБ отказались проводить проверку по запросу муниципального депутата московского района Красносельский Ильи Яшина из-за статьи «Московского комсомольца» о слежке сотрудников силовых структур за Алексеем Навальным.
В ответе службы говорится, что оснований для проведения проверок не установлено.
«То, что они дадут отписку, было ожидаемо. Хочу напомнить, что я считаю, что ФСБ несет прямую ответственность за покушение на Навального, считаю, что именно сотрудники ФСБ были исполнителями. И именно поэтому я решил направить им в качестве символического жеста этот запрос», - заявил Илья Яшин в беседе с «МБХ медиа».
В статье «Московского комсомольца» со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах сообщалось, что за Алексеем Навальным во время его поездки по Сибири установили скрытую слежку, а также подробно описывалось, чем занимался оппозиционер перед отравлением. Напомним, что после отъезда из Томска Алексей Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии. По версии немецких врачей, политик был отравлен веществом из группы «Новичок».