Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
На эту премию Владимира Путина выдвинул главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. За какие заслуги Путина предлагается выдвинуть на Нобелевскую премию мира, не сообщается
Российского президента Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.
По данным РИА Новости, на эту премию Владимира Путина выдвинул главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. За какие заслуги Путина предлагается выдвинуть на Нобелевскую премию мира, не сообщается.
Ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули администрацию президента США Дональда Трампа, а также администрации Косова и Сербии. Американского президента номинировали за план примирения Израиля и Палестины. Руководство Сербии и Косово выдвинули на премию из-за подписания исторического соглашения, которого достигли представители этих страны на встрече в Вашингтоне.
Группа ученых также предложила выдвинуть на Нобелевскую премию мира российского оппозиционера Алексея Навального.