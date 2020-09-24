24 сентября 2020, 12:37
Минобороны в 2021 году планирует потратить 18,6 млн рублей на похороны 50 офицеров
На портале госзакупок появился тендер на организацию похорон офицеров стоимостью 18,6 млн рублей. Похороны одного погибшего высокопоставленного военного обойдутся в 372 тысячи рублей
Фото: granritual.ru
Минобороны России в 2021 году планирует похоронить 50 офицеров высокого звания на Федеральном военном мемориальном кладбище (ФВМК).
На портале госзакупок появился тендер на организацию похорон офицеров стоимостью 18,6 млн рублей. Похороны одного погибшего высокопоставленного военного обойдутся в 372 тысячи рублей.
Аукцион проводится в закрытом режиме, поэтому техническое задание неизвестно, сообщает «МБХ медиа».
Федеральное военное мемориальное кладбище расположена в подмосковных Мытищах. Это крупнейшее военное кладбище в России для погребения отставных и действующих служащих высокого звания, а также граждан, имеющих заслуги перед родиной.