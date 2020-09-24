Депутаты Госдумы предложили запретить изъятие домашних животных за долги
Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подготовили законопроект, который запрещает кредиторам и приставам забирать в счет долга домашних животных
Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подготовили законопроект, который запрещает кредиторам и приставам забирать в счет долга домашних животных.
В документе говорится, что взыскание нельзя будет обращать на домашних животных и сельскохозяйственных животных, которые не используются для предпринимательской деятельности.
Депутаты отметили, что животные не являются вещью. Это живые существа, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. «Негативные последствия изъятия животных у владельцев наступают как для самих граждан (по статистике 83% граждан считают домашних животных членами семьи), так и для животных: органы власти зачастую не обладают требуемыми условиями для их содержания», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Крашенинников и Бурматов считают, что изъятие домашних питомцев за долги может квалифицироваться как жестокое обращение с животными, за что в России предусмотрено уголовное наказание.