24 сентября 2020, 12:14
Биржевой курс евро превысил отметку в 90 рублей
Биржевой курс единой европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже преодолел психологическую отметку в 90 рублей. Доллар торговался на отметке 77,25 рубля
Биржевой курс единой европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже преодолел психологическую отметку в 90 рублей.
К 11 часам по московскому времени курс евро поднялся до 90,08 рубля. Доллар торговался на отметке 77,25 рубля.
Аналогичные движения европейской валюты наблюдались 21 сентября, а также 7 сентября. До этого европейская валюты в последний раз была выше 90 рублей в 2016 году.