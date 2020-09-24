Глава Сбербанка Герман Греф представил новый логотип организации
Глава Сбербанка Герман Греф 24 сентября официально представил новый логотип организации, созданный в рамках ребрендинга. Презентация прошла во время онлайн-конференции «СберКонф»
Глава Сбербанка Герман Греф 24 сентября официально представил новый логотип организации, созданный в рамках ребрендинга. Презентация прошла во время онлайн-конференции «СберКонф».
Г-н Греф рассказал, что для создания нового фирменного знака было взято «главное от нашего банковского наследия». «Галочку — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей. Мы остались „зеленым“ финансовым брендом. Но добавили много разнообразия в том, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента», — рассказал Греф.
Герман Греф анонсировал представление новых сервисов банка: облачное хранение данных, музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатр, построение маршрутов по городу и решений для малого бизнеса, а также образовательная платформа, виртуальный помощник «Салют» и линейка физических умных устройств от Сбера.