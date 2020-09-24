TikTok удалил по просьбе российских властей сотни роликов с пропагандой ЛГБТ
Видеосервис TikTok по требованию властей разных стран, в том числе и России, удалил более 500 роликов. Российские власти в основном просят удалить ролики, связанные с пропагандой гомосексуализма
Видеосервис TikTok по требованию властей разных стран, в том числе и России, удалил более 500 роликов. Российские власти в основном просят удалить ролики, связанные с пропагандой гомосексуализма.
В интервью CNBC директор TikTok по связям с правительствами и общественностью в Европе Тео Бертрам сообщил, что больше половины роликов были удалены по требованию властей России из-за нарушения «антигейского» закона.
«Российский закон ужасен... но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем», — заявил г-н Бертрам.
В российском представительстве TikTok заявили каналу 360, что сервис действительно удалил более 250 видеороликов в России по запросу властей, но они не имеют отношения к ЛГБТ-движению.
При этом ранее Роскомнадзор заявлял о планах проверить TikTok на предмет соблюдения российского законодательства, касающегося запрета на изготовление и распространение детской порнографии, а также распространения другой запрещенной информации.