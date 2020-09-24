24 сентября 2020, 11:09
Власти Дагестана объявили крупную награду за информацию о сбежавших из колонии преступников
Власти республики Дагестан пообещали выплатить вознаграждение в размере до одного миллиона рублей за информацию, которая поможет в розыске преступников, сбежавших из колонии в поселке Шамхал
Власти республики Дагестан пообещали выплатить вознаграждение в размере до одного миллиона рублей за информацию, которая поможет в розыске преступников, сбежавших из колонии в поселке Шамхал.
По данным ТАСС, шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в ночь на 23 сентября. Арестанты для побега использовали подземный тоннель, который они тайно рыли в течение долгого времени.
Двое из беглецов ранее были осуждены за убийства, а другие - за торговлю наркотиками. Поисками преступников занимается весь личный состав ГУ МВД по Дагестану.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности в отношении неопределенных должностных лиц из числа сотрудников колонии.