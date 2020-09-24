24 сентября 2020, 10:56
В России суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 6 595 человек
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 6 595 человек и составило 1 128 836 человек. Из них 929 829 человек на сегодняшний день считаются полностью вылечившимися
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 6 595 человек и составило 1 128 836 человек. Из них 929 829 человек на сегодняшний день считаются полностью вылечившимися.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, за сутки скончались 149 коронавирусных пациентов. Общее число умерших с начала пандемии составило 19 948 человек.
В Москве за сутки выявили 1050 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области - 205, в Санкт-Петербурге - 215, в Нижегородской области - 160, в Свердловской области - 131, в ХМАО - 130, в Ростовской области - 189, в Красноярском крае - 102, в Воронежской области - 162, в Ставропольском крае - 142.