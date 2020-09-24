Российских туристов обязали соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста на COVID-18
Российские власти с 23 сентября обязали всех граждан страны после возвращения из-за границы на самолете соблюдать режим самоизоляции до тех пор, пока они не получат результаты теста на коронавирус
Российские власти с 23 сентября обязали всех граждан страны после возвращения из-за границы на самолете соблюдать режим самоизоляции до тех пор, пока они не получат результаты теста на коронавирус. При этом тест они должны сдать в течение 72 часов после въезда в Россию. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что туристические компании пока не получали никаких инструкций на этот счет.
В беседе с РБК Майя Ломидзе отметила, что известно об очередных антикоронавирусных нововведениях стало «как всегда, «вовремя»». Изменения в постановление внесли 18 сентября, опубликовано оно было 23 сентября, а вступило в силу 24 сентября.
Предполагается, что следить за соблюдением карантина россиянами, побывавшими за границей, будут через портал Госуслуг. Сейчас накануне возвращения туристы должны запомнить на этом портале специальную анкету, а затем загрузить результаты теста на коронавирус.