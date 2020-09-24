С сайта Госдумы удалили новость о совместном с Германией расследовании «ситуации с Навальным»
На сайте Госдумы РФ появилась новость с предложением провести с Германией совместное расследование «ситуации с Алексеем Навальным». Через час новость о совместном расследовании исчезла, а когда на это обратили внимание СМИ, заметку опубликовали повторно
На сайте Госдумы РФ появилась новость с предложением провести с Германией совместное расследование «ситуации с Алексеем Навальным». Через час новость о совместном расследовании исчезла, а когда на это обратили внимание СМИ, заметку опубликовали повторно.
Журналист Роман Могучий сообщил, что новость о совместном расследовании отравления Алексея Навального была удалена с официального сайта Госдумы примерно через час после публикации.
Копия страницы с заметкой сохранилась в кэше Google. Из нее следует, что новость появилась на сайте в 15:50, в 16:50 она была уже недоступна. К 17:59 новость снова появилась на сайте, сообщает «Медиазона».
В публикации речь шла о предложении России провести совместное с Германией расследование «ситуации» с Алексеем Навальным. Глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев отметил, что Россия проявляет «максимальную открытость и очень заинтересована в правде».
Напомним, что российские власти по-прежнему отвергают версию немецких следователей о том, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок». Российские правоохранительные органы отказались возбуждать дело по факту отравления Навального, который провел к коме более 20 суток.