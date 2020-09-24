Работодателям запретят увольнять сотрудников на удаленке за употребление алкоголя в рабочее время
В рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе появилась норма, которая запрещает увольнять работающих на удаленке сотрудников за нахождение на рабочем месте с нетрезвом виде
В рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе появилась норма, которая запрещает увольнять работающих на удаленке сотрудников за нахождение на рабочем месте с нетрезвом виде.
Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов сообщил «Известиям», что в противном случае работодателю нужно будет разрешить доступ в квартиру сотрудника, чтобы он мог зафиксировать факт пьянства. Кроме того, нужно будет привести коллег-свидетелей, что в офисе не составило бы проблемы. Однако данная процедура противоречит конституционному праву о неприкосновенности жилья.
Поправки также предполагают, что сотрудника на удаленке нельзя будет уволить за прогул в традиционном понимании — отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены. Одновременно с этим работодатель сможет уволить сотрудника, если он весь день не выходит на связь.
Напомним, что закон об удаленной работе в России решили принять в связи с переходом многих граждан на дистанционную работу во время пандемии коронавируса.