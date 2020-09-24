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Политика
Иностранные агенты «Росатома»
24 сентября 2020, 08:59

В Крыму потребовали уволить чиновника, заявившего о вмешательстве России в дела Белоруссии

В Крыму потребовали отставки недавно назначенного на пост вице-мэра Ялты Михаила Загорцева, который является гражданином Белоруссии. Крымский правозащитник Сергей Сардыко заявил, что чиновника следует уволить из-за критических высказываний в адрес России

В Крыму потребовали уволить чиновника, заявившего о вмешательстве России в дела Белоруссии

В Крыму потребовали отставки недавно назначенного на пост вице-мэра Ялты Михаила Загорцева, который является гражданином Белоруссии. Крымский правозащитник Сергей Сардыко заявил, что чиновника следует уволить из-за критических высказываний в адрес России.

Бывшего председателя Бобруйского городского совета депутатов, а также главу Смолевичского районного исполнительного комитета Михаила Загорцева назначили вице-мэром Ялты 21 сентября.

После президентских выборов в Белоруссии, победу на которых присудили Александру Лукашенко, чиновник публично осудил силовой разгон протестных акций и высказал свои соображения по поводу возможного вмешательства России в дела соседней республики.

«Здесь много разговоров о российском следе… сложно поверить, мы до сих пор не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами… Но если это россияне… если они придут не с добрыми намерениями, мы любим россиян, но если они придут, то (будет) 1941–1945 год... Поверьте, встанет каждый белорус. Мы этого никогда больше не допустим», - заявил Загорцев, слова которого приводит «КоммерсантЪ».

После этого высказывания чиновник благополучно трудоустроился на госслужбу в России, отметил Сардыко.

Журналист и правозащитник считает, что МИД, МВД и ФСБ РФ должны отреагировать на подобные заявления нового муниципального служащего администрации Ялты. Он также обвинил руководство города-курорта в кадровых ошибках. Сардыко подчеркнул, что городской совет не согласовывал назначение господина Загорцева.

Глава Ялты Иван Имгрунт заявил, что свое заявление Михаил Загорцев сделал «под сильным эмоциональным воздействием на конкретное событие, что явилось его реакцией на происходящее на родине, его реакцией отца и деда, имеющего сыновей и внуков». Мэр заверил, что проверка не выявила никаких нарушений, которые могли бы помешать трудоустроить господина Загорцева.

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