Частные клиники и аптеки остались без самой популярной вакцины от гриппа
Коммерческий медицинский сектор и аптеки до конца октября остались без одной из самых популярных отечественных линеек вакцин от гриппа - «Ультрикс»
Коммерческий медицинский сектор и аптеки до конца октября остались без одной из самых популярных отечественных линеек вакцин от гриппа - «Ультрикс». Дефицит вакцины в аптеках возник из-за того, что мощности ее производителя сейчас загружены под государственный заказ.
Представители крупнейших страховщиков и частных клиник рассказали РБК, что летом частные медучреждения разместили заявки на бронирование вакцин на десятки тысяч доз. Однако сейчас привиться вакцинами из линейки «Ультрикс» можно в очень ограниченных количествах, так как частники получили только треть от заказанных объемов вакцин.
Популярной вакцины от гриппа, например, не оказалось в клиниках «Мать и дитя», Европейский медицинский центр, «Семейный доктор» и входящей в группу «Ингосстрах» сети «Будь здоров». Сейчас эти учреждения используют вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс».
«Мы не сможем удовлетворить желания пациентов, которые привыкли получать качественные услуги в определенных местах, которым доверяют», — отметил директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов.
Также нет вакцины «Ультрикс» в аптечных сетях «36,6», «Ригла» и «Магнит Аптека». Представитель аптечного агрегатора «Мегаптека.ру» сообщил, что последние продажи препарата были в мае.