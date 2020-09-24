Минтруда предложило новый принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума
Так, ведомство предлагает с 2021 года высчитывать прожиточный минимум в размере 44,2% среднедушевого дохода, а не как статическую стоимость потребительской корзины
Министерство труда и соцзащиты разработало новый принцип установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Так, ведомство предлагает с 2021 года высчитывать прожиточный минимум в размере 44,2% среднедушевого дохода, а не как статическую стоимость потребительской корзины.
При этом до 2026 года Минтруд рекомендует установить МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты, которая сейчас превышает средний доход, сообщает «КоммерсантЪ».
Согласно предварительным подсчетам, переход к системе расчета МРОТ и прожиточного минимума по общемировому стандарту обойдется государству в 128,5 млрд рублей дополнительных расходов в 2021 году и 439 млрд рублей в 2025 году.
Сейчас МРОТ в России составляет в среднем 12 300 рублей, а прожиточный минимум - около 10 тысяч рублей.