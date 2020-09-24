Болгария объявила персонами нон грата российских дипломатов из-за шпионской деятельности
По версии следствия, с 2016 года российские дипломаты, имена которых не раскрываются, собирали для военной разведки своей страны сведения о планах модернизации армии Болгарии
Прокуратура Болгарии начала досудебное производство по статье о шпионаже в отношении двоих российских дипломатов.
По версии следствия, с 2016 года российские дипломаты, имена которых не раскрываются, собирали для военной разведки своей страны сведения о планах модернизации армии Болгарии и технической пригодности ее военной техники. В прокуратуре подчеркнули, что данная информация оставляет государственную и служебную тайну.
При этом расследование в отношении россиян было приостановлено в соответствии с Венской конвенцией, так как подозреваемые имеют дипломатическую неприкосновенность.
В МИД Болгарии агентству ТАСС сообщили, что подозреваемые в шпионской деятельности дипломаты объявлены персонами нон-грата и должны покинуть страну в течение 72 часов.