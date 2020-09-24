В Костромской области главой поселения избиратели выбрали уборщицу из администрации
В Костромской области главой Повалихинского сельского поселения стала Марина Удгодская, которая на момент выборов работала уборщицей в администрации этого населенного пункта
В Костромской области главой Повалихинского сельского поселения стала Марина Удгодская, которая на момент выборов работала уборщицей в администрации этого населенного пункта.
«Открытые медиа» со ссылкой на местное издание К1 сообщают, что Марина Удгодская была единственным соперником действующего главы поселения Николая Локтева.
Женщина работает уборщицей в администрации поселения четыре года. Она намерена убираться в администрации и после вступления в должность.
Удгодская также сообщила изданию «Подъем», что выдвинуть кандидатуру в главы поселения ее попросил сам Николай Локтев. «Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота», - отметила уборщица.
По данным избиркома, на Локтева проголосовали 46 избирателей, а за Удгодскую - 84.
Марина Удгодская добавила, что она вступает в должность 1 октября, но она «вообще без понятия, что в обязанности будет входить». «Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела», — сказала женщина.