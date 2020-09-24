Минфин США ввел санкции против связанных с Евгением Пригожиным компаний и граждан
Минфин США ввел новые санкции против семи организаций из России, Финляндии и Центральной Африканской Республики, а также восьми граждан РФ, связанных с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным
Минфин США ввел новые санкции против семи организаций из России, Финляндии и Центральной Африканской Республики (ЦАР), а также восьми граждан РФ, связанных с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным. Все фигуранты санкционного списка осуществляли свою деятельность в ЦАР от имени г-на Пригожина.
Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что у Евгения Пригожина имеется целая международная сеть сторонников для «распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру».
За сотрудничество с Пригожиным в санкционный список попали зарегистрированные по одному адресу в Финляндии компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY; Lobaye Invest из ЦАР; ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» из Петербурга. Также под санкции попали жители Петербурга Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин, проживающие в ЦАР Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов, а также гражданин Финляндии Никита Ковалевский.