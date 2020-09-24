Роскомнадзор потребовал от «Трансперенси Интернешнл» удалить декларации о доходах сотрудников «Дом.рф»
Роскомнадзор потребовал удалить декларации о доходах и имуществе руководителей оператора льготной государственной ипотеки АО «Дом.рф» с сайта российского подразделения «Трансперенси Интернешнл - Р»
Роскомнадзор потребовал удалить декларации о доходах и имуществе руководителей оператора льготной государственной ипотеки АО «Дом.рф» с сайта российского подразделения «Трансперенси Интернешнл - Р».
Сотрудники «Трансперенси» рассказали, что РКН не понравилось, что декларации с персональными данными сотрудников «Дом.рф», которым руководит экс-министр спорта Виталий Мутко, размещены в проекте «Декларатор».
Борцы с коррупцией в свою очередь заявили, что требование Роскомнадзора незаконно. При этом отказ выполнять его грозит организации штрафом в размере до 45 тысяч рублей.
Декларации о доходах чиновников всегда содержат персональные данные, однако эта информация раскрывается на основании федеральных законов, поэтому согласия субъекта персональных данных на их сбор и обработку не требуется. Законодательство не дает права госорганам удалять ранее опубликованные декларации.
Примечательно, что антикоррупционные декларации сотрудников«Дом.рф» ранее были опубликованы на сайте самого акционерного общества, но спустя некоторое время они были удалены.