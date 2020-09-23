23 сентября 2020, 21:44
Скончался депутат Госдумы Ваха Агаев, у которого диагностировали коронавирус
Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев, у которого был диагностирован коронавирус, скончался. Об этом сообщил зампред коммунистической партии Юрий Афонин
Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев, у которого был диагностирован коронавирус, скончался. Об этом сообщил зампред коммунистической партии Юрий Афонин.
Афонин рассказал агентству ТАСС, что Агаев находился на лечении, а потом из больницы сообщили о его кончине.
Ваха Агаев ушел из жизни в возрасте 67 лет. В Госдуме он занимал должность заместителя председателя комитета по финансовому рынку.