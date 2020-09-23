23 сентября 2020, 17:12
Госдума приняла законопроект о повышении акциза на сигареты на 20%
Депутаты приняли в окончательном чтении закон о повышении ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также на любую табачную продукцию. «Табачный» налог увеличится сразу на 20%
Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также на любую табачную продукцию. «Табачный» налог увеличится сразу на 20%.
В 2021 году ставка акциза на сигареты составит 2359 рублей за тысячу штук. Для вейпов и электронных сигарет она составит 60 рублей за штуку, сообщает Znak.com.
Напомним, ранее в Министерстве финансов предложили повысить акциз на табак и тем самым компенсировать расходы государства на борьбу с коронавирусом.