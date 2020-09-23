23 сентября 2020, 16:02
Владимир Путин назвал зарплаты ниже МРОТ противоречащими Конституции
«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, это просто недопустимо», — отметил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин назвал «антиконституционными» зарплаты, размер которых ниже МРОТ (примерно 12 тысяч рублей).
Глава государства на встрече с сенаторами заявил, что такие зарплаты противоречат Конституции РФ и являются недопустимыми.
«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, это просто недопустимо», — отметил Владимир Путин, слова которого приводит РБК.
В 2020 году МРОТ в России был установлен в размере 12 130 рублей.