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Экономика
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23 сентября 2020, 16:02

Владимир Путин назвал зарплаты ниже МРОТ противоречащими Конституции

«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, это просто недопустимо», — отметил Владимир Путин

Владимир Путин назвал зарплаты ниже МРОТ противоречащими Конституции

Президент России Владимир Путин назвал «антиконституционными» зарплаты, размер которых ниже МРОТ (примерно 12 тысяч рублей).

Глава государства на встрече с сенаторами заявил, что такие зарплаты противоречат Конституции РФ и являются недопустимыми.

«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, это просто недопустимо», — отметил Владимир Путин, слова которого приводит РБК.

В 2020 году МРОТ в России был установлен в размере 12 130 рублей.

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