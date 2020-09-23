Уфимский суд потребовал от штаба Навального удалить ролик, в котором депутата от «ЕР» назвали единороссом
Суд Уфы частично удовлетворил иск депутата горсовета Андрея Носкова из-за видеороликов, подготовленных и опубликованных местным штабом Алексея Навального об акциях протеста жителей полуаварийного дома
Суд Уфы частично удовлетворил иск депутата горсовета Андрея Носкова из-за видеороликов, подготовленных и опубликованных местным штабом Алексея Навального об акциях протеста жителей полуаварийного дома.
По словам координатора оппозиционного штаба Лилии Чанышевой, депутат Носков был недоволен тем, что в ролике его называют единороссом, так как в выборах он участвовал в качестве самовыдвиженца. При этом на сайте башкирского отделения «Единой России» Андрей Носков был ранее указан как член партии, теперь же эта страница недоступна.
«То, что я член партии, это мое личное дело», — заявил ранее депутат «Коммерсанту».
«Судья иск частично удовлетворил, обязал нас удалить видео и тексты к этому видео. Мне и второму соответчику [нужно выплатить] по 6 тысяч рублей компенсации морального вреда депутату-единороссу Носкову. Мы, конечно, будем обжаловать в Верховный суд Башкортостана», — сказала Чанышева в беседе с «МБХ медиа».
«Там слово „единоросс“ конкретно не упоминается, что они считают его оскорбительным. Они считают оскорбительным, например, фразу „лицемерию единоросса нет предела“», — добавила Чанышева. При этом в суде Носков не отрицал факт членства в партии власти.
Депутат требовал признать не соответствующими действительности сведения, опубликованные в видеоролике, а также текстовые подводки к этому материалу, размещенные на страницах штаба в соцсетях. Он требовал удалить материалы и взыскать солидарно с ответчиков 100 тысяч рублей в качестве компенсации.
В роликах штаба Навального говорится о строительной группе ПСК-6, которую основал депутат Носков. Компания строит новый 34-этажный дом всего в десяти метрах от девятиэтажки на улице Руставели. Местные жители выступают против проекта утверждая, что общественные слушания по проекту застройки квартала прошли с нарушением законодательства.