Россия и Греция могут возобновить авиасообщение с 1 октября
Россия и Греция могут возобновить пассажирское авиасообщение с 1 октября. Об этом сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР)
Россия и Греция могут возобновить пассажирское авиасообщение с 1 октября. Об этом сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В сообщении говорится, что информация о переговорах о взаимном возобновлении перелетов между Россией и Грецией есть у туроператоров. В частности, управляющий директор оператора Tez Tour Димитрис Харитидис рассказал, что с 1 октября могут запустить рейсы Москва - Афины два раза в неделю. Один рейс по маршруту Москва — Афины будет выполнять российский перевозчик, второй рейс — греческий.
Глава туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекили в свою очередь сообщил, что российские чиновники официально обратились к греческим коллегами по вопросу возобновления авиасообщения, прерванного в связи с пандемией коронавируса.
Предполагается, что данные вопрос будет решаться во время поездки российского премьера Михаила Мишустина на Афон в конце сентября.
Напомним, что Греция с 7 сентября разрешила въезд в страну до 500 россиянам в неделю при условии наличия у них отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов — Афин, Салоников или Ираклиона (Крит).