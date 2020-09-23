23 сентября 2020, 14:37
Разбившийся под Тверью Су-30 был случайно сбит другим истребителем
Истребитель Су-30, разбившийся 22 сентября во время учебно-тренировочного полета в Тверской области, мог быть случайно сбит другим самолетом
Истребитель Су-30, разбившийся 22 сентября во время учебно-тренировочного полета в Тверской области, мог быть случайно сбит другим самолетом.
Источник агентства ТАСС в экстренных службах Тверской области сообщил, что предварительной причиной происшествия стало случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен самолетом Су-33, который участвовал в учениях.
Подбитый истребитель упал в лесной местности. Пилоты успели катапультироваться и не пострадали. Жертв и разрушений на земле нет.