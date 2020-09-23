23 сентября 2020, 13:11
Хакеры взломали операционную систему iOS 14 через неделю после ее выхода
Из-за большего количества уровней безопасности в системе iOS 14 удалось взломать только на устройствах, базирующихся на процессоре Apple A9 (это смартфоны iPhone 6s, 6s Plus и SE, iPad пятого поколения, iPad Air 2, iPad mini 4
Хакеры обошли защиту операционной системы iOS 14 и взломали ее менее чем через неделю после выхода.
Сайт checkra1n сообщает, что занимающиеся взломом iPhone энтузиасты анонсировали выход новой версии специальной прошивки, возможной благодаря уязвимости checkm8. Из-за большего количества уровней безопасности в системе iOS 14 удалось взломать только на устройствах, базирующихся на процессоре Apple A9 (это смартфоны iPhone 6s, 6s Plus и SE, iPad пятого поколения, iPad Air 2, iPad mini 4, iPad Pro первого поколения и приставка Apple TV 4 и 4K).
Сейчас хакеры работают над взломом iOS 14 на смартфонах iPhone 7 и 7 Plus, а также iPhone 8, 8 Plus и X.