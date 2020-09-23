В день гибели националиста Тесака в его камере не работало видеонаблюдение
В день смерти неонациста Максима Марцинкевича (прозвище Тесак) в одиночной камере челябинского СИЗО, где он находился, не работала система видеонаблюдения
В день смерти неонациста Максима Марцинкевича (прозвище Тесак) в одиночной камере челябинского СИЗО, где он находился, не работала система видеонаблюдения.
Адвокат националиста Алексей Михальчик сообщил со ссылкой на материалы доследственной проверки, что в день смерти Тесака в его камере не работало видеонаблюдение. Кроме того, на месте смерти Марцинкевича найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно. Ранее в УФСИН заявили, что якобы Тесак скончался в результате удушения.
Напомним, тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере в СИЗО в Челябинске 16 сентября. Руководство ФСИН считает, что Тесак покончил с собой, однако его родственники в эту версию не верят и требуют возбудить дело по факту убийства.