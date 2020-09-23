Оппозиционера Алексея Навального выписали из немецкой клиники
Врачи берлинской клиники «Шарите» выписали Алексея Навального из стационара. Медики отметили, что состояние пациента значительно улучшилось. Российский оппозиционер провел в больнице 32 дня
Врачи берлинской клиники «Шарите» выписали Алексея Навального из стационара. Медики отметили, что состояние пациента значительно улучшилось.
Российский оппозиционер провел в больнице 32 дня. Из них 24 дня он находился в реанимации.
«Лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», - сообщили в «Шарите».
Напомним, что Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск - Москва. Пилоты экстренно посадили лайнер в Омске. Первоначально врачи «скорой помощи» сообщили соратникам оппозиционера о его отравлении и ввели ему атропин. Позже руководство омской больницы опровергло версию об отравлении политика.
Спустя несколько дней Навального транспортировали в Германию, а немецкие врачи заявили об отравлении политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Позже военные вирусологи установили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок».