Суд отказался разблокировать американские активы двоюродного брата Виктора Вексельберга из-за санкций
Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка отказал двоюродному брату российского миллиардера Виктора Вексельберга в разблокировке активов американских инвестфондов, замороженных в рамках санкций против Вексельберга
Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка отказал двоюродному брату российского миллиардера Виктора Вексельберга в разблокировке активов американских инвестфондов, замороженных в рамках санкций против Вексельберга.
Минфин США просил суд отклонить иск гражданина США Эндрю Интратера с требованием вернуть арестованное в рамках санкций имущество. Суд ходатайство чиновников удовлетворил, сообщает РБК.
Эндрю Интратер приходится двоюродным братом миллиардеру Виктору Вексельбергу. Минфин США в рамках санкций против олигарха заблокировал активы ряда американских инвестиционных фондов, чьим инвестором был г-н Вексельберг. В апреле 2018 года OFAC заморозило доли структур Вексельберга в нескольких американских инвестфондах, которые, в свою очередь, владели долями в портфельных компаниях и правами требования на $10 млн к наследникам известного музыканта Принса.
Управляющие компании г-на Интратера имели право на долю в прибыли от этих инвестфондов или на комиссионные за управление этими фондами. Сейчас они лишились доступа к этим активам и доходу от них.