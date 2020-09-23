23 сентября 2020, 11:15
В России за сутки зарегистрировали 6 431 случай заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 6 431 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся за весь период пандемии составило 1 122 241 человек, из которых 923 699 человек полностью излечились
В России за прошедшие сутки выявили 6 431 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся за весь период пандемии составило 1 122 241 человек, из которых 923 699 человек полностью излечились.
За сутки от коронавируса COVID-19 скончались 150 человек. Общее число жертв новой инфекции составило 19 799 человек.
В Москве за сутки зарегистрировали 970 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 215, в Санкт-Петербурге - 208, в Нижегородской области - 147, в Свердловской области - 125, в ХМАО - 125, в Красноярском крае - 103, в Воронежской области - 152, в Ставропольском крае - 143, в Саратовской области - 108, в Ульяновской области - 123.