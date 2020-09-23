Петербургские власти опровергли информацию об обязанности учителей искать среди школьников экстремистов
Комитет по образованию Санкт-Петербурга прокомментировал опубликованную для учителей городских школ инструкцию о том, как распознать среди учащихся экстремистов. Ранее скриншот этого документа был опубликован в соцсетях
Комитет по образованию Санкт-Петербурга прокомментировал опубликованную для учителей городских школ инструкцию о том, как распознать среди учащихся экстремистов. Ранее скриншот этого документа был опубликован в соцсетях.
В опубликованной инструкции говорилось, на какую информацию стоит обращать внимание в интернете и в аккаунтах учащихся (призывы в насильственному изменению основ конституционного строя, к осуществлению экстремистской или террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и т.д.).
В случае обнаружения такой информации педагогов просят сделать скриншот и составить служебную записку.
Петербургские чиновники в беседе с РБК заверили, что данная инструкция вовсе не обязывает учителей школ мониторить аккаунты детей, а предлагает им алгоритм действий в случае, если они заметят противозаконную информацию в соцсетях детей.
Одновременно с этим в комитете по образованию также заявили, что в случае обнаружения подозрительной информации в аккаунте ребенка учитель должен попробовать решить проблему педагогическими методами. Однако если педагогические методы результата не дали, то «в этой ситуации у учителей возникают вопросы о том, как следует поступить».
«Направленный в образовательные учреждения документ отвечает именно на эти вопросы, а также разъясняет, какая именно информация может считаться содержащей признаки проявления экстремизма или терроризма», - заявили чиновники.