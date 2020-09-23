23 сентября 2020, 10:19
В Хабаровске директор школы написала заявление на родителей, выступивших против измерения температуры у детей
Директор школы рассказала, что две мамы решили, что измерение температуры у их детей относится к категории медицинского вмешательства и нарушают конституционные права учеников
В Хабаровске директор школы № 49 Вера Абросимова написала заявление в прокуратуру на родителей учеников, которые мешают ей проверять температуру у детей. Напомним, что ежедневный замер температуры у школьников является требованием Роспотребнадзора.
Директор школы рассказала, что две мамы решили, что измерение температуры у их детей относится к категории медицинского вмешательства и нарушают конституционные права учеников. Женщины также заявляли о том, что излучение дистанционного термометра небезопасно для здоровья детей, сообщает Baza.
Директриса предложила им самостоятельно измерять температуру у своих детей, однако они отказались. В итоге один из школьников теперь не ходит на уроки.