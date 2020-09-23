Навальный прокомментировал версию Путина о том, что оппозиционер сам принял «Новичок»
Оппозиционер Алексей Навальный ответил президенту России Владимиру Путину на его заявление о том, что политик мог сам принять яд «Новичок». Соответствующую версию глава государства озвучил в беседе с президентом Франции
Оппозиционер Алексей Навальный ответил президенту России Владимиру Путину на его заявление о том, что политик мог сам принять яд «Новичок». Соответствующую версию глава государства озвучил в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В своем Instagram Алексей Навальный с иронией отметил, что озвученная Владимиром Путиным версия «заслуживает самого пристального изучения».
«Хорошая версия. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти „пожил достаточно“, — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл»? - написал Навальный.
Оппозиционер также отметил, что «как дурак пролежал в коме 18 дней, но провокация не удалась».