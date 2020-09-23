Власти Швеции после критики в свой адрес согласились ввести карантин в стране
Власти Швеции решили ввести в стране карантин по коронавирусу в связи с ростом числа заболевших. В первую волну пандемии в Швеции карантин не вводился, в связи с чем Запад неоднократно критиковал руководство страны
Власти Швеции решили ввести в стране карантин по коронавирусу в связи с ростом числа заболевших. В первую волну пандемии в Швеции карантин не вводился, в связи с чем Запад неоднократно критиковал руководство страны.
Главный эпидемиолог Швеции Адрес Тегнелл сообщил агентству Bloomberg, что в последние недели был зафиксирован рост числа заболевших во всех возрастных группах. Наибольший прирост заболевших COVID-19 зафиксирован в Стокгольме.
Пока вопрос о введении карантина только еще обсуждается. Окончательное решение правительство Швеции пока не приняло. Пока граждан призывают лишь соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.
Напомним, что ранее Швеция отказывалась вводить карантин, чтобы избежать экономических потрясений. Противники такого подхода считают, что эпидеомиологический и экономический результат в итоге оказался не лучше, чем в других государствах со схожими условиями.