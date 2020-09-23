23 сентября 2020, 01:45
Жители подмосковной деревни установили на дороге крест в память о жертвах «чиновничьей преступности»
Конфликт между чиновниками и гражданами начался со строительства ЖК в деревне. Дом был построен без соответствующей транспортной инфраструктуры, а на дороге резко увеличился трафик
Жители деревни Лохино Одинцовского района Московской области установили крест «в память жертве чиновничьей преступности».
Конфликт между чиновниками и гражданами начался со строительства ЖК в деревне. Дом был построен без соответствующей транспортной инфраструктуры, а на дороге резко увеличился трафик.
Местные жители неоднократно просили власти сделать на дороге тротуар, однако чиновники просьбу простых граждан игнорировали. Когда на дороге без тротуаров насмерть сбили женщину, жители Лохино поставили на обочине крест с «кровавой» надписью «В память жертве чиновничьей преступности», сообщает Mash.
Местная администрация попросила убрать дорогу с крестом из навигаторов, а тротуара в деревне строить отказалась.