«Яндекс» купит «Тинькофф банк». Стоимость сделки оценивается в 5,4 млрд долларов
Компания «Яндекс» договорился о покупке TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк» Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении TCS Group на Лондонской бирже
Компания «Яндекс» договорился о покупке TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк» Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении TCS Group на Лондонской бирже.
Стоимость покупки оценивается в 5,48 млрд долларов, а каждая акция будет стоить 27,64 долларов, что на 8% дороже их цены на закрытии торгов 21 сентября.
После сообщения СМИ о готовящейся сделке акции «Яндекса» выросли в цене на 4,5%.
«Эта сделка выглядит логичной. Олег [Тиньков] болен, оставлять семью с таким проектом опасно», — сказал один из источников Forbes. Напомним, у основателя «Тинькофф банка» в 2019 году была диагностирована лейкемия.
Эксперты отмечают, что «Яндекс» задумался о выходе на финансовый рынок после «развода» со Сбербанком. Ранее компании сотрудничали в сфере электронной коммерции, создав торговую площадку «Беру», а также развивали портал «Яндекс.Маркет».