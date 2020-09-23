Власти Великобритании ужесточили карантинные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что за последний месяц число ежесуточно выявляемых в стране заражений COVID-19 выросло в четыре раза, а в октябре суточный прирост может исчисляться десятками тысяч человек
Власти Великобритании ужесточили меры борьбы с коронавирусом в связи со стремительным ростом заболеваемости. Премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что за последний месяц число ежесуточно выявляемых в стране заражений COVID-19 выросло в четыре раза, а в октябре суточный прирост может исчисляться десятками тысяч человек.
Глава правительств заявил, что пока власти не планируют возвращать полноценный карантин по коронавирусу. Так, гражданам страны пока не будут запрещать выходить из дома, однако их контакты друг с другом решено ограничить.
Минимальный размер штрафа за отказ носить защитную маску в общественном месте увеличивается с 100 фунтов стерлингов до 200 фунтов стерлингов. Свадебные и похоронные церемонии с большим количеством людей будут запрещены. Так, на свадьбах теперь разрешено собирать не более 15 человек, а на похоронах — не более 30.
Пабы, бары и рестораны с 24 сентября должны обслуживать клиентов только за столиками, а не у стойки и закрываться не позднее 22:00.
Новые ограничительные меры вводятся сроком на полгода.