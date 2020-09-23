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Общество
4 млрд оттенков коррупции
23 сентября 2020, 11:11

Приложение для знакомств Мамба внесло в соглашение пункт о ненасильственном общении в онлайне

Крупнейшая российская площадка для поиска пары в онлайне изменила свое пользовательское положение, вписав туда пункт о ненасильственном общении, а также выпустила новые виртуальные подарки, средства от продажи которых пойдут в центр «Насилию.нет»

Приложение для знакомств Мамба внесло в соглашение пункт о ненасильственном общении в онлайне

Крупнейшая российская площадка для поиска пары в онлайне изменила свое пользовательское положение, вписав туда пункт о ненасильственном общении, а также выпустила новые виртуальные подарки, средства от продажи которых пойдут в центр «Насилию.нет».

В рамках совместной акции разработчики сервиса добавили новую линию виртуальных подарков, которые пользователи смогут отправлять друг другу, начиная с 23 сентября. Тема серии – «Нежное сердце», она призвана продвигать идею отношений, основанных на заботе, любви и нежности. Подарки платные, а доходы от их реализации поступят в центр «Насилию.нет» и будут использованы для организации медиа-кампании и помощи тем, кто в ней нуждается.

В 97% случаев виртуальные подарки на Мамба посылают мужчины. Такой информацией поделился с изданием маркетинговый директор сервиса Петр Бойцов. Обычно мужчины покупают комплименты для нестандартного начала диалога. Теперь же пользователи сервиса смогут не только подарить подарок, но и принять участие в важном для общества деле.

«Мы подумали, что это будет концептуально и символично, если подарки будут особенными. И мужчины Мамбы, которые находятся в поиске пары, будут таким образом помогать девушкам, которые пострадали в отношениях», – комментирует  Бойцов.

«Когда к нам приходят конкретные люди и получают от нас помощь, мы понимаем, что меняем их жизнь к лучшему. Не менее важно наше просветительское направление: благодаря ему миллионы людей могут изменить свое отношение к проблеме, о которой они или не знали, или имели неверное представление. Благодаря таким партнерским проектам нам действительно удается говорить с очень большой аудиторией, за что мы благодарны сервису Mamba, который предложил нам свою помощь. Мы надеемся, что нам удастся многое вместе», – прокомментировала сотрудничество Анна Ривина, к.ю.н., директор Центра «Насилию.нет».

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